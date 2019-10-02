أيمن المزين يعلن قائمة فريق طنطا استعدادا لـ بيراميدز

أعلن أيمن المزبن المدير الفني لفريق طنطا تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز غدا في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب ابناء السيد البدوي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز .



وضمت قائمة الفريق ٢٠ لاعبا كالتالي:

إسلام طارق ، محمد فتحي ، محمود مسعود ، محمد العشري ، سليمان عبد ربه، محمد حسام ، محمد الشاذلي ، احمد فهمي ، باسم عبد العزيز، ايهاب سمير ، تاديو لوانجا ، أحمد الشناوي ، حسام غالي ، وليد عادل ، احمد الالفي ، مصطفي امين عبد الرحمن الدح، احمد قطاوي ، هشام شعبان ، اسلام فؤاد.



وكان فريق طنطا قد حقق فوزا مثيرا علي فريق وادي دجلة في الجولة الاولى الافتتاحية من بطولة الدوري الممتاز بنتيجة هدف دون رد.