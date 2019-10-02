Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز قضاء صلاة الضحى والسنن الفائتة؟ الإفتاء تجيب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:23 م
هل يجوز قضاء صلاة
هل يجوز قضاء صلاة الضحى والسنن الفائتة؟ الإفتاء تجيب
Advertisements
القسم الديني
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن خروج صلاة الضحى عن وقتها الذي يبدأ من بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة «ربع ساعة» وينتهي قبل أذن الظهر بـ10 دقائق، لا يعني فواتها، مشيرًا إلى أنه يجوز قضاؤها وأن من السنة قضاء السنن الرواتب.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن من السُّنَّةِ المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها المحددة كما وردت؛ مشيرة إلى أن السٌنة الراتبة القَبلية للصلاة توقظ القلب وتهيئه للخشوع في الفريضة، والسنة الراتبة البعدية للصلاة تَجْبُر ما وقع فيها من النقص والخلل.
وأكدت الدار في فتوى لها أنه إن خرج وقتها جاز للمسلم أن يقضيها بعد ذلك كما هو الراجح من أقوال الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى.

جدير بالذكر أن الإمام الترمذي روى عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ) صححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن الترمذي ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم قضاء صلاة الضحى بعد الظهر .. الإفتاء تجيب

هل أقضى مع الصلوات الفائتة السنن أيضا ؟ .. على جمعة يجيب

حكم صلاة النوافل بنيتين.. البحوث الإسلامية يوضح الأحكام والضوابط

ترشيحاتنا

تضم مالي والكاميرون وغانا... منتخب مصر في مجموعة نارية بنهائيات كأس الأمم الأفريقية

اخبار النادى الاهلى اليوم.. فريق الكرة يفوز على الإنتاج برباعية.. آخر تطورات أزمة الأحمر بعد شكاوى رفع الحصانة عن مرتضى منصور

محمد هنيدى يرد على شجاره مع أحمد فهمى .. فيديو

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة رشيقة

عبد الحفيظ يعدد مكاسب الأهلي بعد رباعية الإنتاج

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. منة فضالي تبهر متاعبيها بإطلالة ساحرة

شاهد.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

مع زوجها.. التركية هازال تفاجئ جمهورها بصور جديدة أثناء حملها