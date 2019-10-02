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فن

مصر ولادة.. نبيل الحلفاوي: محمد الشناوي السد العالي الجديد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:44 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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سعيد فراج
أجاب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، عن تساؤل أحد متابعيه حول الأداء الرائع لمحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي.

وكتب المتابع، تغريدة إلى نبيل الحلفاوي، قائلًا: "إية رايك في صد الشناوي يا كابتن"، ليرد عليه الحلفاوي، قائلًا: "السد العالي الجديد .. مصر ولادة".

جاء ذلك بعد فوز الاهلي علي الانتاج الحربي بـ 4 اهداف مقابل لا شيء في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

فوز الأهلي، رفع رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزين متتاليين في إنطلاق الدوري المصري الممتاز أ، ليحتل صدارة ترتيب الدوري منذ إنطلاقه.
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