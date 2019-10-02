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رياضة

بعد هدفي اليوم.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح مع ليفربول

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:50 م
محمد صلاح وروبيرتو
محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو
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إسماعيل محمود
قاد المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي، لفوز صعب ومهم على حساب ضيفه نادي سالزبورج النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسجّل صلاح الهدفين الثالث والرابع ، محرزًا أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، ومحققًا العديد من الأرقام القياسية ، والتي نرصدها في هذا التقرير:

- رفع صلاح رصيده من الأهداف للهدف 17 في دوري أبطال أوروبا مع ناديه ليفربول ، ليصبح ثاني أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف في المسابقة ، خلف الأسطورة ستيفن جيرارد والذي أحرز 21 هدفاً.

- منذ انضمامه لليفربول في شهر يونيو من عام 2017 ، يعد صلاح ثالث أكثر اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى تسجيلًا للأهداف منذ تلك الفترة وحتى الآن ، حيث سجل 77 هدفاً، ويسبقه فقط الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي سجل 96 هدفًا ، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي سجل 95 هدفاً.

- رفع صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول في دوري الأبطال على ملعبه أنفيلد للهدف 12، في 13 مباراة خاضها مع الفريق على هذا الملعب.

- رفع صلاح رصيده من الأهداف في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب المصري للهدف 221.
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