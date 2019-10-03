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أحمد موسى: خطة الإخوان خلال الفترة المقبلة التشكيك في الإعلام ..فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفترة المقبلة ستقوم الجماعات الإرهابية بنشر فيديوهات وشائعات ضد 4 إعلاميين، مؤكدًا أن خطة جماعة الإخوان هى التشكيك فى الإعلام.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هدف الجماعة الإرهابية هو إزالة الثقة في الإعلام المصري لدى المواطنين؛ من أجل الاستماع إلى الإعلام التركي والقطري، وكذلك المذاع من لندن.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع عليه توخي الحذر، لأن هناك خطة من تلك الدول الإرهابية على الإعلام.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه تعرض لهجوم من قبل سيدات تابعات للجماعات الإرهابية، معلقًا "زوجة أيمن نور المزور جابت فيديو ليا كان قديم وانا متأثر بعد مباراة للأهلي وقالت عليه كلام غلط.. بس انا مش هتكلم عشان هي ست".

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