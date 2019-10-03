العراق.. سلسلة انفجارات تهز منطقة السفارات في بغداد وسماع صافرات الإنذار

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، منذ قليل، بوقوع سلسلة انفجارات بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم مقارا حكومية ودبلوماسية بينها السفارة الأميركية.





وأشارت "العربية"، إلى أنه تم سماع صافرات الإنذار عقب وقوع الإنفجارات، دون إضافة أي تفاصيل أخرى.





وقررت السلطات العراقية، مساء الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد أن أعيد فتحها في يونيو الماضي.





وانتشرت المدرعات العسكرية والقوات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.





وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، صباح اليوم الخميس، حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رئيس الوزراء قوله: إن "حظر التجول سيبقى ساريا حتى إصدار إشعار آخر بإلغائه".



