خبير عسكري: نتنياهو يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى مصر

قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة والخبير في الأمن الإقليمي، إن نتنياهو يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى مصر، مستخدمًا ملف معبر رفح كورقة ضغط، مشيرًا إلى أن تصريحاته الأخيرة كشفت أنه هو من يغلق المعبر وليس القاهرة.

وأضاف ربيع، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن نتنياهو صرح باستعداده لفتح معبر رفح، لكنه أرفق ذلك بالقول إنه سيغلق فورًا من الجانب المصري، ويعد اعتراف صريح بأن إسرائيل هي التي تتحكم في إغلاقه.

وأوضح أن هذا التلاعب الإعلامي يهدف إلى تحويل الأنظار عن حقيقة المأساة الإنسانية في غزة، حيث تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية، وتستخدم المعبر كورقة سياسية لإجبار الفلسطينيين على النزوح.

وشدد الخبير العسكري على أن مصر ثابتة في موقفها الرافض لأي تهجير للفلسطينيين، وأن ما تروج له إسرائيل من دعايات حول إغلاق المعبر محاولة فاشلة للتنصل من مسؤولياتها القانونية والإنسانية، مؤكدًا أن القاهرة كانت ولا تزال تعمل على إدخال المساعدات وحماية الحقوق الفلسطينية.