خبير عسكري: نتنياهو يعي مفهوم الخط الأحمر بالنسبة لمصر في ملف تهجير الفلسطينيين

أكد اللواء أسامة كبير المستشار بكلية القادرة والأركان المصرية، أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وترفض تهجير الفلسطينيين لأنه خط أحمر.

وقال أسامة كبير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الخط الأحمر يعني لا اجتياز لهذا الخط والاجتياز يعني تأديب من فعل ذلك، وتنياهو يعي مفهوم الخط الأحمر بالنسبة لمصر في ملف تهجير الفلسطينيين".

وتابع أسامة كبير :" نتنياهو يعي مفهوم الخط الأحمر بالنسبة لمصر في ملف تهجير الفلسطينيين، وان معبر رفح من الجانب الفلسطيني يغلقه جيش الاحتلال ، ونتنياهو يخاطب الداخل الإسرائيلي في تصريحاته الأخيرة ".

ولفت أسامة كبير :"نتنياهو يسعى للإجهاز على الأسرى الإسرائيليين بأيدي حماس ويسعى لإطالة أمد حرب غزة