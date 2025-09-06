قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

قبل انطلاقه بساعات.. رئيس غرفة القاهرة يتفقد معرض أهلًا مدارس

خلال الجولة
ولاء عبد الكريم

تفقد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية معرض أهلًا مدارس بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر اليوم السبت وقبل إفتتاح المعرض بساعات قليلة والمقرر له رسميًا صباح غدًا الأحد.

وصاحب أيمن العشري في جولته بالمعرض اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة التجارية للقاهرة ورئيس لجنة المعارض وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو لجنة المعارض ووليد مختار مستشار أيمن العشري رئيس الغرفة وفيصل عبد العاطي المتحدث الرسمي للغرفة وأعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي بالغرفة.

وشدد أيمن العشري علي أهمية وضع خصومات كبيرة علي أسعار السلع وكتابتها  " قبل وبعد الخصم" بشكل واضح وصريح أمام المواطنين.


وطالب "العشري" المواطنين بضرورة الإستفادة من المعرض في ظل إهتمام الدولة بمؤسساتها العامة والخاصة بالمعرض والتخفيضات علي أسعار السلع لدعم أهالينا مع قرب دخول الموسم الدراسي الجديد. 

وأعرب رئيس غرفة القاهرة عن عقب الجولة بالمعرض بوجود سلع ذات جودة عالية وأسعار مخفضة وتنوعها بما يلبي متطلبات أبناء الأسرة المصرية في كافة مراحل التعليم المختلفة.


وقال "العشري" إن الغرفة تدعم المعرض ماديًا وقامت بتجهيزة بالكامل وتوفير الأجنحة للعارضين مجانًا من أجل وضع أكبر نسبة خصم علي أسعار السلع.

 كما إن تنظيم المعرض بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر بجوار محطة أرض المعارض يعتبر خطوة تسهيلية علي أهالينا للوصول للمعرض وشراء كافة إحتياجاتهم .

