آخر تحديث.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 6 سبتمبر

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. يشهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال عمليات البيع والشراء، وفق آخر تحديث لسعر صرف الدولار الأمريكي مساء الخميس قبل عطلة نهاية الأسبوع في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الآن

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 48.52 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي: 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع.