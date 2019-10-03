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رياضة

محمد النني في مهمة جديدة مع بشكتاش أمام وولفرهامبتون بالدوري الأوروبي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
محمد النني
محمد النني
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محمد السعيد
يستضيف فريق بشكتاش التركي نظيره وولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة الدروي الأوروبي.

ويسعى بشكتاش بقيادة محمد الدولي المصري محمد النني لتحقيق الفوز على أرضه ووسط وجماهيره، بينما يطمح وولفرهامبتون في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

وكان بشكتاش خسر أمام سلوفان السلوفيني بنتيجة 4- 2 في الجولة الماضية، بينما سقط وولفرهامبتون بهدف نظيف أمام سبورتنج براجا البرتغالي، المحنرف، ضمن صفوفه المهاجم المصري، أحمد حسن كوكا.

ويلتقي اليوم، ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الأوربي، مانشستر يونايتد مع الكمار الهولندي، وآرسنال مع ستاندر دو لياج البلجيكي، وروما معغ وولفسبيرجر النمساوي.

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