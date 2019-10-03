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فن

الحلاوة عندكو بالوراثة.. حفيدة نادية لطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:38 م
نادية لطفى
نادية لطفى
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منار نور
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لحفيدة الفنانة نادية لطفى.

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبى الفنانة نادية لطفى، الذين أوضحوا الشبه الكبير بينها وبين جدتها الفنانة نادية لطفى.

وجاءت التعليقات كالتالي: "شكل الحلاوة عندكو بالوراثة"، "حلوة مشاء الله زى جدتها"، "فيها شبه كبير من جدتها الله يرحمها".
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