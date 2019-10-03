اهم الاخبار.. تخفيض سعر الغاز.. خطيبة خاشقجي تثير الغضب.. عودة هزاع المنصوري ومفاجأة بشأن رونالدو

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس ، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أبرزها :

في ذكرى أكتوبر.. السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

أخطر رجل في العالم.. إحباط عملية لاغتيال مسئول بالحرس الثوري الإيراني في مسقط رأسه

عرضت قناة «أكسترا نيوز» نبأ عاجلا عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر..للمزيد

شهد العراق موجه تظاهرات واسعة دخلت يومها الثالث، إحتجاجا على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية..للمزيد

شرت شركة "KPMG" قائمة أكثر 50 لاعبًا قيمة على مستوى العالم وكانت المفاجأة..للمزيد

مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة الأعلى قيمة في العالم

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه عن إحباط محاولة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني..للمزيد

صبح مصطفى، الخطيب السابق لنهال والمعروف على السوشيال ميديا بـ مصطفى أبو تورتة..للمزيد





في تحد واضح.. أردوغان ينتهك القرارات الأمريكية بشأن إيران





أعلن رئيس الجمارك التركية، رضا توناتوراغاي، أن أنقرة اتفقت مع طهران على زيادة حجم التبادلات التجارية..للمزيد اضغط هنا





بعد قرار رئيس الوزراء.. لماذا خفضت الحكومة أسعار الغاز لعدد من الصناعات



