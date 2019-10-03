اهم الاخبار.. تخفيض سعر الغاز.. خطيبة خاشقجي تثير الغضب.. عودة هزاع المنصوري ومفاجأة بشأن رونالدو

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس ، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أبرزها :
رئيس الوزراء يشهد اتفاقية لفض تشابكات مالية بين قطاع الأعمال والعبار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق بين إحدى شركات قطاع الأعمال وشركة إعمار..للمزيد اضغط هنا
في ذكرى أكتوبر.. السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة
عرضت قناة «أكسترا نيوز» نبأ عاجلا عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر..للمزيد اضغط هنا
أخطر رجل في العالم.. إحباط عملية لاغتيال مسئول بالحرس الثوري الإيراني في مسقط رأسه
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه عن إحباط محاولة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني..للمزيد اضغط هنا
مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة الأعلى قيمة في العالم
شرت شركة "KPMG" قائمة أكثر 50 لاعبًا قيمة على مستوى العالم وكانت المفاجأة..للمزيد اضغط هنا
قتل بالرصاص الحى وحرق أعلام وحظر تجوال.. ماذا يحدث فى العراق؟
شهد العراق موجه تظاهرات واسعة دخلت يومها الثالث، إحتجاجا على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية..للمزيد اضغط هنا
متسرقش التورتة وتجري.. 5 طرق لإنهاء العلاقة العاطفية دون مشاكل
صبح مصطفى، الخطيب السابق لنهال والمعروف على السوشيال ميديا بـ مصطفى أبو تورتة..للمزيد اضغط هنا
بتقوله يا فاشل.. طفل يقتل شقيقته في الجيزة
كشفت التحريات الاولية لمباحث الجيزة ملابسات قتل طفل لشقيقته بميدان الجيزة..للمزيد اضغط هنا
قرار جديد من المحكمة خاص بـ جدة جنة ضحية التعذيب
نظر جنايات المنصورة الاثنين القادم، أولى جلسات محاكمة جدة جنة..للمزيد اضغط هنا
في تحد واضح.. أردوغان ينتهك القرارات الأمريكية بشأن إيران
أعلن رئيس الجمارك التركية، رضا توناتوراغاي، أن أنقرة اتفقت مع طهران على زيادة حجم التبادلات التجارية..للمزيد اضغط هنا
بعد قرار رئيس الوزراء.. لماذا خفضت الحكومة أسعار الغاز لعدد من الصناعات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على إعادة تسعير الغاز لعدد من الصناعات.. للمزيد اضغط هنا
لاول مرة.. هانى سلامة يظهر مع زوجته وبناته
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للفنان هانى سلامة مع زوجته وبناته..للمزيد اضغط هنا
خطيبة خاشقجي في أحضان مؤسس أمازون.. شاهد | صور أثارت موجة غضب عربية ودولية
أثارت الصحفية التركية خديجة جنكيز (خطيبة خاشقجي) وجيف بيزوس مؤسس مجموعة "أمازون" العالمية..للمزيد اضغط هنا
عودة سوريا للجامعة العربية.. مساع روسية لضم دمشق للعائلة العربية بعد عزلة 8 سنوات
كد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، أن التقدم على المسار السياسي في سوريا ..للمزيد اضغط هنا
سعر البنزين في مصر .. ما هو وقود السيارة وكيف يعمل ويتم تحديده درجته؟
سعر البنزين في مصر حديث الساعة خلال الآونة الأخيرة، حيث زادت التكهنات حول سعر البنزين ..للمزيد اضغط هنا
لقطات حصرية من عودة رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى الأرض..فيديو
عرضت وسائل الإعلام العربية لحظة عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الأرض..للمزيد اضغط هنا
دوللي شاهين في صدى البلد للحديث عن إطلالاتها الجريئة وأغنياتها وحب حياتها
تحدثت الفنانة دوللي شاهين عن أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك.. للمزيد اضغط هنا "