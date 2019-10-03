مفاجأة سارة.. الكاف يدعو الزمالك لحضور قرعة دوري أبطال أفريقيا

تلقى مسئولو نادي الزمالك فاكساً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بحضور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.





وكشف مصدر بالقلعة البيضاء عن وصول خطاب رسمي للزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لإخطار مسئولي النادي بموعد القرعة وحضورها.





يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه حسم أزمة مباراة إياب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت.



