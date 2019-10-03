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رياضة

مفاجأة سارة.. الكاف يدعو الزمالك لحضور قرعة دوري أبطال أفريقيا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:53 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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القسم الرياضى
تلقى مسئولو نادي الزمالك فاكساً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بحضور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري. 

وكشف مصدر بالقلعة البيضاء عن وصول خطاب رسمي للزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لإخطار مسئولي النادي بموعد القرعة وحضورها. 

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه حسم أزمة مباراة إياب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت. 

وكان تالا فال، مدير إدارة الإعلام في نادي جينيراسيون فوت السنغالية، أكد أن فريقه تلقى دعوة لحضور قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال، مشددا على أنهم ينتظرون قرارا نهائيا بإعلانهم متأهلين لذلك الدور على حساب الزمالك.
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