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رياضة

بيراميدز يفوز على طنطا 2 - 1 ويتصدر الدوري المصري

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:07 م
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام
حقق فريق بيراميدز الفوز على منافسه طنطا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب طنطا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري موسم 2019-2020.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق إبراهيم حسن بعد استلام تمريرة طولية خلف مدافعي طنطا من عبدالله السعيد ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على أقصى الزاوية اليسرى للحارس إسلام طارق.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر اللقاء عن طريق عبدالله السعيد.

وحاول فريق طنطا العودة في المباراة بعد سيل من الهجمات على فريق بيراميدز وسجل عبدالرحمن الدح الهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء .

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز احتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 3 محتلا المركز السابع .
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