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اقتصاد

ننشر أبرز الخدمات البنكية الرقمية والبنوك المشاركة..بالأرقام

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:30 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
نشر البنك المركزي المصري المؤشرات العامة للخدمات الإلكترونية التي يتيحها الجهاز المصرفي لعملاء البنوك والتي تشمل خدمات الانترنت البنكي و المحفظة الذكية.

قال البنك المركزي عبر مؤشراته إن إجمالي البطاقات الالكترونية الصادرة بلغت 34 مليون بطاقة و 13 مليون محفظة هاتف محمول بالاضافة لـ2.085 مليون مشترك في خدمة الإنترنت البنكي.

أوضح البنك أن نحو 92.8 ألف وحدة قبول إلكتروني بطاقة 13 ألف وحدة صراف آلي تتعامل بمنظومة الدفع الإلكتروني.

وذكر البنك المركزي أن عدد البنوك المقدمة للخدمات الإلكترونية تشمل 37 بنكا لديه قبول وحدات الصراف الآلي و 6 بنوك لديها القبول الإلكتروني بوحدات الـPOS و 32 بنكا لديه خدمة الإنترنت البنكي و 28 بنكا لديه محفظة الهاتف المحمول.
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