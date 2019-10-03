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حوادث

علي وأخوه.. أمن الجيزة يضبط شقيقين بـ42 لفافة بانجو في أطفيح

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:41 م
بانجو - أرشيفية
بانجو - أرشيفية
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ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة في ضبط شقيقين بحوزتهما 42 لفافة بانجو بمنطقة أطفيح.

وردت معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام كل من علي.م.ع. أ 27 سنة عامل زراعي، وشقيقه محمود م 36 سنة عامل زراعي، بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من منطقة سكنهما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب هشام أيمن موسى معاون مباحث أطفيح ضبطهما بالقرب من مسكنهما وبحوزتهما 42 لفافة ورقية تحتوي نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 5 كجم، و24 قطعة من جوهرة الحشيش المخدر وزنت جميعها 240 جراما، وطبنجة معدلة عيار 9 مم، وهاتفي محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل ترويجها والسلاح الناري بقصد الدفاع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
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