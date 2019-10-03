ولي عهد أبو ظبي يعلق على عودة هزاع المنصوري إلى الأرض

أرسل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، تهنئة إلى الشعب الإماراتي بمناسبة عودة رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى الأرض عقب انتهاء مهمته إلى المحطة الدولية في الفضاء.



وكتب بن زايد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "الحمد لله على عودة هزاع المنصوري سالما إلى الأرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية".



وأضاف: "نبارك لشعب الإمارات هذا الإنجاز التاريخي، ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول الى المريخ".



وكان رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عاد إلى الأرض عقب انتهاء مهمته في الفضاء الخارجي، كأول رائد فضاء عربي.



