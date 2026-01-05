مستشفى السلام ببورسعيد ينجح في إنقاذ حياة فتاة بعد أزمة ربو حادة

نجحت الفرق الطبية بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إنقاذ حياة شهد مريضة تبلغ من العمر 17 عامًا، حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من ضيق حاد في التنفس وانخفاض شديد في نسبة الأكسجين بالدم، نتيجة إصابتها بأزمة ربو شعبي حادة.

تم التعامل مع الحالة فور وصولها وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، إلا أن الحالة شهدت تدهورًا سريعًا تمثل في انفجار بالحويصلات الهوائية وحدوث تجمع هوائي تحت الجلد بمنطقتي الرقبة والوجه، حيث كشفت الفحوصات والأشعات عن وجود استرواح هوائي بالرئة اليسرى.

سلام بورسعيد ينجح في إنقاذ حياة ( شهد) 17 عاما بعد أزمة ربو حادة وتوقف بعضلة القلب

وعلى الفور، جرى نقل المريضة إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، حيث تعرضت لتوقف بعضلة القلب، وتم التعامل معها بشكل عاجل من خلال إجراء إنعاش قلبي رئوي ناجح، وتركيب أنبوبة صدرية لإزالة الهواء المتجمع على الرئة، ما أسهم في استعادة الوظائف الحيوية وإنقاذ حياتها.

ومع استقرار الحالة الصحية، تم وضع المريضة على أجهزة التنفس الصناعي وتلقي العلاج الدوائي اللازم، إلى أن تحسنت حالتها بشكل ملحوظ، وتم فصلها بنجاح عن جهاز التنفس الصناعي وخروجها الآمن من مرحلة الخطر.

تم بإشراف ومتابعة الدكتور أحمد حسن سالم ، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ، وشارك في التعامل مع الحالة فريق طبي وتمريضي متميز من أقسام الطوارئ والعناية المركزة وجراحة القلب والصدر

ويعكس هذا النجاح مستوى الجاهزية العالية لمنظومة الطوارئ والرعاية الحرجة داخل مستشفيات فرع بورسعيد، وسرعة الاستجابة، والتكامل بين التخصصات المختلفة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لأهالي المحافظة على مدار الساعة

ويعكس هذا النجاح مستوى الجاهزية العالية لمنظومة الطوارئ والرعاية الحرجة داخل مستشفيات فرع بورسعيد، وسرعة الاستجابة، والتكامل بين التخصصات المختلفة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لأهالي المحافظة على مدار الساعة