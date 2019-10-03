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رياضة

صدمة لـ الزمالك فى مباراة المقاصة.. إصابة شيكابالا واستبداله بـ أشرف بن شرقي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:29 م
شيكابالا
شيكابالا
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عمرو ابوبكر
تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الضامة.

يأتي تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأبيض استبدال اللاعب والدفع المغربي أشرف بن شرقي بدلا من قائد الفريق.

ويتقدم الزمالك على المقاصة بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56.
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