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زاهي حواس: اليهود اعترفوا بعدم بنائهم للأهرامات بعد اكتشافي لمقابر العمال

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:30 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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خالد محيي الدين
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن اليهود اعترفوا بعدم بنائهم للأهرامات بعد اكتشافه لمقابر العمال، حيث تحدث بيجن في نيويورك عن رغبته في زيارة اجداده في مصر، ولكنه عندما جاء اعترف بعدم وجودهم في مصر.

وأوضح "حواس" خلال حواره مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد، أن اليهود لم يكن لهم وجود في مصر حتي فترة الهكسوس.

ولفت إلي أن اعتقاد البعض بالعودة للحياة مره اخري في شخص جديد مجرد خزعبلات، مؤكدا أن البعض يدعي انه كان أحد ملوك مصر وقد بعث من جديد في شخص جديد.
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