بجامب سوت شورت.. نانسي عجرم بإطلالة باللون الأسود في TheVoiceKids

نشرت الفنانة نانسي عجرم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ونبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة لها جديدة بإطلالة بTHE VOICEوظهرت نانسي بجامب سوت شورت قصير اسود باكمام شفافة ، ونسقت حزام علي خصرها باللون الاسود وبه اكسسورات باللون الذهبي .اعتمدت تسريحة شعر بسيطة كيرلي مع مكياج هادئ وخفيف وكتبت نانسي "🚨❤️ #TheVoiceKids #TeamNancy #NancyAjram