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بجامب سوت شورت.. نانسي عجرم بإطلالة باللون الأسود في TheVoiceKids

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:51 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة نانسي عجرم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ونبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة لها جديدة بإطلالة بTHE VOICE

وظهرت نانسي بجامب سوت شورت قصير اسود باكمام شفافة ، ونسقت حزام علي خصرها باللون الاسود وبه اكسسورات باللون الذهبي .

اعتمدت تسريحة شعر بسيطة كيرلي مع مكياج هادئ وخفيف وكتبت نانسي "🚨❤️ #TheVoiceKids #TeamNancy #NancyAjram

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🚨❤️ #TheVoiceKids #TeamNancy #NancyAjram

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