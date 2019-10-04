نصر أكتوبر العظيم .. رياضيون رفعوا علم مصر في الملاعب وسيناء

فى الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر العظيم، التى تمر على المصريين بفرحة خاصة وفخر وعزة بجيشهم وانتصاره على العدو وسيطرة مصر على كامل أراضيها وبمشاركة العديد من فئات الشعب فى الحرب، لا ننسى ذكر الرياضيين الذين شاركوا فى هذا الانتصار.



المجال الرياضي يتسلح بالعديد من أبطال مصر العسكريين الذين حملوا أرواحهم على أيديهم لتحرير أرضهم من الاحتلال ورفع علم مصر على سيناء ، كما رفعوا علم مصر في العديد من البطولات.



ويستعرض صدى البلد أسماء أبطالنا الذين سطروا انجازاتهم وشجاعتهم ووطنيتهم بحروف من ذهب في تاريخ مصر العظيمة.



الجنرال محمود الجوهري، أحد أهم المدربين في تاريخ الكرة المصرية والعربية، ولد في فبراير 1938، ورحل عن عالمنا في سبتمبر من عام 2012، وعمل الجوهري ضابطا في الجيش المصري، وأحد المشاركين في حرب أكتوبر 1973، حيث كان ضابطا برتبة مقدم، وخرج من الخدمة برتبة عميد في سلاح الإشارة.



سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق ، شارك فى النصر العظيم حيث تم استدعائه للتجنيد عقب هزيمة 67، كما ساهم محمود بكر نجم النادي الأوليمبي السابق والمعلق الرياضى حاليا وكان يحمل رتبة نقيب في سلاح الاستطلاع بقوات المشاة وشارك في حرب 73 وتخرج من الخدمة برتبة عقيد.



حمادة إمام "الثعلب" لاعب الزمالك السابق، ولد في نوفمبر 1948، وهو ابن الكابتن يحيى إمام، حارس مرمي الزمالك في الثلاثينيات، وتخرج في الكلية الحربية ليعمل ضابطا بالقوات المسلحة، ليكن أحد الضباط المشاركين في حرب أكتوبر 1973، أحيل إلى المعاش برتبة عقيد، وكان يعمل معلقا رياضيا.



اللواء محمد عبد العزيز قابيل لاعب الزمالك فى الخمسينات (14 مارس 1927) بطل من أبطال حرب أكتوبر 1973، كان قائد الفرقة الرابعة المدرعة أثناء حرب أكتوبر والمكلفة بتأمين قوات المشاه ، وترقى إلى رتبة اللواء، وعين قائدا للمنطقة الغربية العسكرية ثم الملحق الحربي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى أنهي حياته العسكرية عام 1984 .



فكرى صالح مدرب حراس المرمى بنادى وادى دجلة، وأصغر مدرب حراس للمنتخب الوطنى فى التاريخ، شارك فى انتصارات أكتوبر كضابط صاعقة.



اللواء حسام طه الحكم الدولي السابق والذي كان ضابط بسلاح الإمداد والتموين خلال حرب أكتوبر المجيدة وهو والد الحكم المساعد أحمد حسام طه، والحكم الدولي السابق عادل علام والذي كان يعمل ضابط في سلاح الإشارة خلال حرب أكتوبر.



اللواء صبري سراج لاعب يد وعضو مجلس الزمالك السابق ، والذى فقد ذراعه أثناء مشاركته مع قوات الدفاع الجوى في اصطياد طائرات العدو في 6 أكتوبر 73 ضمن الجيش الثالث الميداني.



وضمت قائمة المشاركين في حرب أكتوبر من المتواجدين في الوسط الرياضي كلا من الفريق زاهر عبد الرحمن رئيس نادى الزهور واللواء أركان حرب محمد فريد حجاج نائب رئيس اتحاد كرة اليد السابق واللواء أركان حرب مصطفى كامل محافظ بورسعيد صاحب الرقم القياسى فى الخماسى واللواء منير ثابت عضو اللجنة الأوليمبية الدولية السابق والذي كان في سلاح الطيران في الحرب.



كما شملت القائمة ، هاني سرور حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، وعبد الحميد شاهين أحد حراس الزمالك وإبراهيم مبروك ومحمود أحمد على.