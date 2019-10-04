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رياضة

شاهد..تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بتصريح مثير

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:49 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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القسم الميدانى
نشر المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي الميريا الإسباني صورة من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " .

وكان مكتوب على الصورة "الواحد نفسه يبقى كويس بس الشيطان هو اللى بينزل عروض ملهاش حل".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

بالتوفيق ان شاء الله دائما سيادة معالي المستشار الشيخ تركي آل الشيخ.

اتقي الله و متسوقش عمل الشيطان و تخلي الحذر منه شيء ميجيش ع البال.

بمناسبة عروض الشيطان ابعتلي مليون جنيه عشان في عرض كويس عاوز اجيبه.


ويذكر أن نادي ألميريا الذي يملكه تركي آل الشيخ في إسبانيا انهزم اليوم من نادى ريال سبورتينج بنتيجة ٤ /٢ .
شاهد..تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بتصريح مثير
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