شاهد..تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بتصريح مثير

نشر المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي الميريا الإسباني صورة من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " .



وكان مكتوب على الصورة "الواحد نفسه يبقى كويس بس الشيطان هو اللى بينزل عروض ملهاش حل".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :



بالتوفيق ان شاء الله دائما سيادة معالي المستشار الشيخ تركي آل الشيخ.



اتقي الله و متسوقش عمل الشيطان و تخلي الحذر منه شيء ميجيش ع البال.



بمناسبة عروض الشيطان ابعتلي مليون جنيه عشان في عرض كويس عاوز اجيبه.





ويذكر أن نادي ألميريا الذي يملكه تركي آل الشيخ في إسبانيا انهزم اليوم من نادى ريال سبورتينج بنتيجة ٤ /٢ .