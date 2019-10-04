في باب الشعرية.. ضبط 6.3 طن مصنعات حلويات مجهولة المصدر

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط صاحب مصنع حلويات فى باب الشعرية لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تصنيع الحلويات الشرقية مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .



وبمداهمته عثر بداخل المصنع على ٦ أطنان عسل جلوكوز و٢٥٠ كيلو دقيق و ١٠٠ كيلو جوز الهند جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات .



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلويات الشرقية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.