حكم وضع اليد على الصدر بعد الركوع ورفعها أثناء الدعاء في الصلاة.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل أرفع يدي بالدعاء أثناء الصلاة أم أضعها على صدري؟





وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لم يرد عند القيام من الركوع في الصلاة العادية، وضع اليد على الصدر عند القيام من الركوع بل يتم إرسالها وجعلها كما يكون الإنسان طبيعيا ولا توضع على الصدر.





وأشار إلى أنه في حالة الدعاء، فقد ورد عن النبي أحاديث كثيرة في أنه رفع يديه في الدعاء حتى في الصلاة، كما ورد أنه رفع يديه في الدعاء أثناء الصلاة حتى ظهر بياض ما تحت إبطيه، وذلك سواء كانت الصلاة مخصوصة أو عامة لأن هذا ليس من العمل الكثير فهو من عمل الصلاة.



