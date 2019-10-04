الكانيلونى بالفراخ والجبن.. على طريقة الشيف سالى فؤاد

يعد الكانيلونى من الأكلات السهلة واللذيذة والتي لا تستغرق أكثر من نصف ساعة فى إعدادها ويمكن التغيير فيها بكثير من الطرق غير المعروفة، لذلك نقدم إليكم طريقة عمل الكانيلونى بالدجاج والجبن.



مكونات عجينة الكانيلونى على طريقة الشيف سالى فؤاد



كوب دقيق

كوب لبن

2 بيضة

ملح وفلفل



الحشو

نصف كيلو صدور دجاج

مكعب زبدة

بصلة مبشورة

ملعقة ثوم

كوب بشاميل



الصلصة



نصف كوب صلصة طماطم

كوب كريمة لبانى

ملعقة ثوم مفروم

ملح وفلفل

جبنه للوجه



طريقة تحضير الكانيلونى خطوة بـ خطوة



شوحى البصل فى قليل من الزيت والزبدة وضيفي صدور الفراخ والملح والفلفل ثم الثوم المفروم



أخلطى اللبن مع البيض والملح والفلفل ثم ضيفي الدقيق بالتدريج مع الخلط اليدوى



ضعى الزيت فى طاسة على النار مع عمل دوائر من العجين واتركيها تنضج من الوجهين



فى وعاء جديد شوحى الثوم مع الصلصة والملح والفلفل والكريمة اللبانى لتحصلى على صلصلة



نضع حشوة صدور الفراخ داخل العجينة ونلفها



نغطيها بالصلصلة مع الجبن ونضعها فى الفرن



زينيها بالريحان والجبنة وتقدم ساخنة