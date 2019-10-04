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منوعات

نعتذر للقساوة.. ابنة صدام حسين تنشر فيديو خطيرا لإطلاق النار على متظاهر بالعراق

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:35 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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عزة عاطف
في مشهد تقشعر له الأبدان يمثل فظاعة ما يحدث في تظاهرات العراق واستهداف قوات الأمن للمتظاهرين المطالبين بإقالة الحكومة، نشرت «رغد صدام حسين» ابنة الرئيس العراقي الراحل مقطع فيديو لمواطن عراقي تعرض لإصابة بالطلق الناري.

واعتذرت رغد عن بشاعة المشهد وقساوته فكتبت معلقة فوق الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نعتذر لقساوة المنظر"، حيث ظهر شاب عراقي في الفيديو يتألم بشدة بعدما أطلقت عليه قوات الأمن الرصاص في فخذه.

والتف حوله أصدقاؤه من المتظاهرين خلال اشتباكات مع الأمن استخدمت فيها القوات الرصاص الحي لفض المتظاهرين، وهو ما يخالف حقوق الإنسان واحترام الآدمية.

جدير بالذكر أن عدد الضحايا قد بلغ 29 قتيلًا خلال التظاهرات في العراق، بالإضافة إلى أكثر من 1000 جريح في الاشتباكات مع الأمن، وعلقت ابنة الرئيس الراحل أن سبب نشرها للفيديو رغم قساوة المنظر هو "لكي نضع المتابعين عن بعض مما يجري في التظاهرات من اختراق لحقوق الانسانية وإساءة للناس".
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