لأول مرة.. السعودية تسمح للنساء بالإقامة في الفنادق دون محرم.. تفاصيل

أقر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية أحمد الخطيب، عدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم في مرافق الإيواء السياحي.



وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن ذلك بشرط أن تقدم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف "الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات" وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.



وذكرت الصحيفة أن الخطيب أكد في قراره أنه على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.



وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم، بعد إن كان مطلبا إلزاميا في السابق، ويشمل ذلك "السعوديين، المقيمين، الزائرين الأجانب، السياح"، وفقا للصحيفة السعودية.



يأتي ذلك في ظل خطة المملكة لتمكين المرأة، حيث سمحت مؤخرا للنساء بقيادة السيارات وإصدار رخصة القيادة.