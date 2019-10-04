أحمد السعدني يروج لمسلسل شبر مية .. صورة

نشر الفنان أحمد السعدنى، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" أفيش مسلسله الجديد "شبر مية"، المقرر عرضه قريبا على قناة "Dmc".ظهر "احمد السعدنى" فى الافيش برفقة رجاء الجداوى، ومحمد على رزق وباقى أبطال العمل، وعلق قائلًا: "شبر مية".مسلسل "شبر مية"، تدور أحداثه فى إطار تشويقي، ومقرر عرضه خلال الايام القليلة المقبلة، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.