مجد القاسم: مصر خط أحمر.. ومنعت شقيقي من الحديث عنها في قناة الجزيرة

قال الفنان مجد القاسم، إنه يعتبر مصر هي وطنه الأول، موضحا خلافه مع أخيه الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم بسبب حديثه الدائم عنها، مؤكدا أنها "خط أحمر".



وتابع، "القاسم" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه أقسم على شقيقه خلال عام 2007 بعدم الحديث عن مصر بالسوء مرة أخرى مهددا إياه بالمقاطعة، لافتا إلي أن أخيه لم يذكر اسم مصر في برنامجه على قناة الجزيرة منذ عام 2007.



واستنكر ما تقوم به الجزيرة والفضائيات المعادية من هجوم على مصر، قائلا "مين دول قصاد مصر".

