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فن

بدء وصول ضيوف مهرجان مالمو للسينما العربية لحفل الافتتاح

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:21 م
بدء وصول ضيوف مهرجان
بدء وصول ضيوف مهرجان مالمو للسينما العربية لحفل الافتتاح
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محمد نبيـل
بدأ منذ قليل توافد ضيوف مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته التاسعة لحضور حفل الافتتاح في السويد.  

ويعرض المهرجان حوالى 47 فيلمًا، بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه، وهو المهرجان الذي يرأسه المخرج محمد قبلاوي.
بدء وصول ضيوف مهرجان مالمو للسينما العربية لحفل الافتتاح
بدء وصول ضيوف مهرجان مالمو للسينما العربية لحفل الافتتاح
بدء وصول ضيوف مهرجان مالمو للسينما العربية لحفل الافتتاح
بدء وصول ضيوف مهرجان مالمو للسينما العربية لحفل الافتتاح
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