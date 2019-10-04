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توك شو

أبرزها التدخين .. أسباب الإصابة بضعف عضلة القلب.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:26 م
التدخين
التدخين
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن ضعف كفاءة عضلة القلب وانخفاضها لأقل من 35 % يحدث خفقان وفشل وهبوط في القلب، موضحا أن ضعف عضلة القلب هي فشل القلب.

وأضاف جمال شعبان في حواره في برنامج " أنبوكس " المذاع على قناة " صدى البلد 2"،:" ارتفاع ضغط الدم هو القاتل الصامت والصداع ليس عرض من أعراض الإصابة بضغط الدم".

وتابع جمال شعبان:" ضغط الدم هو اول سبب رئيسي لضعف عضلة القلب بالإضافة إلى الحمى الروماتزمية، والشريان التاجي قد يسبب ضعف في عضلة القلب، ومن الممكن أن يتعرض الفرد إلى أزمة قلبية حادة مفاجئة نتيجة التدخين والطعام غير الصحي".
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