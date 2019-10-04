التفاصيل كاملة.. قرار جديد يخص المرأة السعودية من وزارة السياحة



سفر المرأة دون إذن



وفي وقت سابق، قررت السلطات السعودية إلغاء شرط حصول السيدات على موافقة ولي الأمر، عند السفر؛ حيث عدلت نظام وثائق السفر، مما أتاح للمرأة السفر واستخراج جواز دون شرط الحصول على موافقة ولي أمرها، إذا تجاوز عمرها 21 عاما.



المرأة توافق على الزواج



كما تم إقرار مجموعة من القرارات التى تضمن الحماية الاجتماعية للمرأة السعودية منها إقرار صندوق للإنفاق على أولاد المرأة خلال فترات التقاضي الخاصة بالخلافات الزوجية، وتسلم الزوجة نسخة من عقد الزواج وتوافق على الزيجة بنفسها وأن تتولى الولاية على أبنائها فى حالة الطلاق والتعامل مع الجهات الحكومية فيما يخصهم .



حرية سياسية واجتماعية



وهناك إجراءات أخرى للعمل على تمكينها السياسى والاجتماعى منها فتح مجال العمل فى الأبحاث الاجتماعية والقانونية وتطوير البرامج والمحاماة مع السماح للمرأة بدخول الدوائر القضائية بدون الحاجة لولى أمر.



وضمن لها القانون عدة حقوق وامتيازات فى العمل منها منعها من العمل فى الأعمال الشاقة مثل المحاجر والصرف الصحى وتركيب الغاز، وتمنع من العمل 11 ساعة ليلا، كما يمكنها الحصول على إجازة قبل الولادة بـ4 أسابيع وتصل لستة فى حالة الولادة مع دفع صاحب العمل كافة مصاريف الولادة وعليه أن يخصص مكان لعمل حضانة لأطفال العاملات.



بداية التطور



التحول التاريخي بدأ مع إعلان الملك سلمان وولي عهده الأمير الشاب محمد بن سلمان، بانطلاق رؤية 2030 الاقتصادية، والتي تحمل بين طياتها جوانب ثقافية وحضارية وعلمية ونهضوية، فسرعان ما صدر أمرا ملكيا في سبتمبر 2017، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء.

مازالت خطة المملكة لإعطاء المرأة السعودية كامل حقوقها مستمرة وتسير على قدم وساق، وفق رؤية أكثر تطورا وانفتاحا لتمكينها.وحصلت المرأة السعودية على العديد من الحقوق والميزات كانت محرومة منها حتى وقت قريب، وكان على رأسها حق قيادة السيارات داخل المملكة، وحق السفر دون محرم.اليوم، واستمرار لثورة «حرية المرأة السعودية» التي تقودها القيادة السعودية، أقرت وزارة السياحة السعودية بجواز سكن المرأة في الفنادق ومرافق الإيواء السياحي دون محرم.وبحسب الصحافة المحلية، فقد أقر أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بعدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم في الفنادق ومرافق الإيواء السياحي.واشترطت الهيئة العامة للسياحة في المملكة للسماح للمرأة للإقامة دون محرم أن تقدم أصل إثبات الهوية المعترف به «الهوية الشخصية، أو سجل الأسرة، او الإقامة لغير السعوديات، وكذلك إثبات جواز السفر لمن تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.وشمل القرار أيضا عدم إسكان المرأة التي تفتقد لأي من الشروط السابق ذكرها، إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.وفي السياق نفسه، فقد ألغت السياحة السعودية شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته، وذلك بعدما كان هذا الشرط إلزاميا، ويشمل ذلك السعوديين والمقيمين والزائرين الأجانب والسياح.