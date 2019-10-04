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فن

فوق ظهر الحصان.. سعد لمجرد يشعل انستجرام

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:25 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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محمد بدران
نشر الفنان المغربي سعد لمجرد عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات صورة على حصانه نالت الكثير من إعجاب متابعيه.

ظهر سعد لمجرد وهو يمارس رياضة ركوب الخيل وعادة ما يشارك لمجرد جمهوره صورا أثناء ممارسة هذه الرياضة.

يذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يخليك للي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على السوشيال ميديا.

حققت أغنية «يخليك للي» لـ سعد لمجرد، 30 مليونا و575 ألف مشاهدة بعد طرحها يوم 18 سبتمبر الماضي، على يوتيوب، وتداول محبو ومتابعو الفنان المغربي، الأغنية بكثافة فور طرحها.

من ناحية أخرى، حقق دويتو الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" أكثر من 150 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.
فوق ظهر الحصان.. سعد لمجرد يشعل انستجرام
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