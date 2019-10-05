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رياضة

ليفربول في تحد جديد أمام ليستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي.. اليوم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

ويسعى ليفربول في مواجهة اليوم أمام ليستر سيتي، لتحقيق الفوز الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة، آملًا في التتويج باللقب الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتمثل المباراة اختبارًا صعبًا لكتيبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، نظرًا لتوهج ليستر سيتي الذي يبحث عن فوزه الخامس هذا الموسم.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة تألقه مع ليفربول، بعدما ساهم في فوز الريدز بجميع الجولات الماضية، أمام نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، و آرسنال، وبيرنلي، ونيوكاسل يونايتد، وتشيلسي، وشيفيلد يونايتد، على الترتيب.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضًا، برايتون مع توتنهام، ونورويتش سيتي مع أستون فيلا، وبيرنلي مع إيفرتون، وواتفورد مع شيفيلد يونايتد، ووست هام مع كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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