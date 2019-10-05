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أخبار العالم

سفينة التنقيب التركية ياووز تصل شرق المتوسط

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:20 ص
السفينة ياووز التركية
السفينة ياووز التركية
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عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم، السبت، أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" وصفت إلى موقع بئر "غوزال يورت-1" شرقي المتوسط، لمواصلة أعمال التنقيب.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، السبت، إن سفينة "ياووز" وصلت موقع "بئر غوزال يورت-1".

وأضاف أن أعمال التثبيت في الموقع قد بدأت، ومن ثم ستنطلق عمليات التنقيب في أقرب وقت بعد استكمال جميع التحضيرات.

جدير بالذكر أنه وبحسب الإعلان التركي، فسوف تواصل سفينة "ياووز" أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط حتى يناير 2020.
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