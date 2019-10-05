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رياضة

مرتضى منصور يكشف الخائن الحقيقى وراء أزمة جنش مع الزمالك

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
مرتضى منصور وجنش
مرتضى منصور وجنش حارس الزمالك
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منتصر الرفاعى
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المتسبب الحقيقى فى أزمة محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق مع النادي، والتى اشتعلت أمس عقب تصريحات اللاعب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، التى يطالب فيها بالحصول على مقدم عقده للموسم الجديد، مشيرا إلى أن كهربا يقف وراء أزمة جنش مع الزمالك.

أزمة جنش مع الزمالك
وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم، برفقة الإعلامى أحمد جمال، عبر شاشة الحدث اليوم: محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الذى خان النادي وهرب للعب فى أفيس البرتغالى لعب فى دماغ جنش، وتسبب فى هذه الأزمة التى افتعلها الحارس بالمطالبة بمقدم عقده فى الوقت الذى نبحث تعديله ليليق بما قدمه.

تعديل عقد جنش مع الزمالك
وشدد مرتضى منصور أنه أعطى تعليماته بتعديل عقد جنش في وقت سابق، وأنه قرر تعديل عقد كل من جنش وطارق ومحمود علاء وجمعه لتتناسب مع عقود باقي لاعبي الفريق.

خطأ جنش مع الزمالك
وتابع مرتضى منصور: "جنش أخطأ التصرف، وسبق وخالف لائحة النادي بالخروج بتصريحات إعلامية بدون الحصول على إذن مسبق، مؤكدا أن عقد اللاعب فى النادي قيمته 3 ملايين جنيه في الموسم مثله مثل محمد صبحي.. لكني رفضت وقلت لا يمكن أن يكون جنش عقده أقل من محمد أبو جبل وقررت تعديل عقده".

دور كهربا في أزمة جنش مع الزمالك
وأضاف مرتضى منصور "أن كهربا عندما زار جنش فى ألمانيا لعب فى دماغه.. ويرغب فى هدم استقرار الفريق.. ويحاول ضم اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي".


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