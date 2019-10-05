Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

السويس ترفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:07 م
صدى البلد
Advertisements
حسن غنيمة
قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس رفع درجة الاستعداد القصوي لجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمواجهة أي سقوط أمطار أو سيول .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام ، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد عليوة رئيس المنطقة الجغرافية بالسويس .

وفي بداية الاجتماع عرض مدير إدارة الأزمات بالمحافظة تقرير حول خطة المحافظة والجهات المعنية لمواجهة الإمطار الغزيرة والسيول بالسويس .

وأكد المحافظ علي مدير هندسة الري بالمتابعة المستمرة ومراجعة مخرات السيول والتأكيد علي صيانتها وعملها بكفاءة بالتنسيق مع إدارة الأزمات وهيئة الأرصاد الجوية والطرق والكباري والإحياء .

وأكد صقر علي الشركة القابضة مراجعة خطوط الصرف الصحي وغرف التفتيش بالشوارع العمومية والفرعية وسيارات كسح المياه، والتأكيد علي هيئة الطرق والكباري توفير المعدات والسيارات اللازمة .

وكلف المحافظ مديرإدارة المرور وإدارة تامين الطرق بمتابعة الحالة المرورية علي الطرق السريعة وعمل محاور مرورية بديلة في حالة سقوط إمطار وخطة للطوارئ ، وتكليف الحماية المدنية بالاستعداد والتنسيق مع الازمات .

وأكد المحافظ علي مدير عام التضامن ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالاستعداد وعمل خطة للإغاثة .

كما أكد علي هيئة التنمية السياحية بالتنسيق مع أصحاب الفري لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة سقوط الإمطار .

وأشار صقر علي مديري مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة وتوفير الأدوية وخطة انتشار سيارات مرفق الإسعاف بمناطق الأزمة .

وأشار صقر إلي ضرورة التنسيق بين إدارة الأزمات والإعلام لتوعية المواطنين بخطورة التواجد في أماكن السيول .

حضر الاجتماع كلا من رؤساء الأحياء وممثلي القوات المسلحة والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والجهات الأمنية وممثلي شركات البترول ومديري المديريات ورئيس إتحاد الجمعيات الأهلية والجهاز التنفيذي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد..مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع ميتشو عقب مباراة المقاصة .. تفاصيل

مفاجأة... محمد النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش لهذا السبب

20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد

بـ فستان برتقالى.. شاهد إطلالة بشرى فى حفل عيد ميلادها

اخبار الرياضة.. قرارات مجلس الخطيب النارية.. مرتضى منصور يتوعد جنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك

تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام أسوان في الدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان برتقالى.. شاهد إطلالة بشرى فى حفل عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. مريم حسن تتألق فى أحدث ظهور لها

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور