السويس ترفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس رفع درجة الاستعداد القصوي لجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمواجهة أي سقوط أمطار أو سيول .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام ، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد عليوة رئيس المنطقة الجغرافية بالسويس .
وفي بداية الاجتماع عرض مدير إدارة الأزمات بالمحافظة تقرير حول خطة المحافظة والجهات المعنية لمواجهة الإمطار الغزيرة والسيول بالسويس .
وأكد المحافظ علي مدير هندسة الري بالمتابعة المستمرة ومراجعة مخرات السيول والتأكيد علي صيانتها وعملها بكفاءة بالتنسيق مع إدارة الأزمات وهيئة الأرصاد الجوية والطرق والكباري والإحياء .
وأكد صقر علي الشركة القابضة مراجعة خطوط الصرف الصحي وغرف التفتيش بالشوارع العمومية والفرعية وسيارات كسح المياه، والتأكيد علي هيئة الطرق والكباري توفير المعدات والسيارات اللازمة .
وكلف المحافظ مديرإدارة المرور وإدارة تامين الطرق بمتابعة الحالة المرورية علي الطرق السريعة وعمل محاور مرورية بديلة في حالة سقوط إمطار وخطة للطوارئ ، وتكليف الحماية المدنية بالاستعداد والتنسيق مع الازمات .
وأكد المحافظ علي مدير عام التضامن ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالاستعداد وعمل خطة للإغاثة .
كما أكد علي هيئة التنمية السياحية بالتنسيق مع أصحاب الفري لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة سقوط الإمطار .
وأشار صقر علي مديري مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة وتوفير الأدوية وخطة انتشار سيارات مرفق الإسعاف بمناطق الأزمة .
وأشار صقر إلي ضرورة التنسيق بين إدارة الأزمات والإعلام لتوعية المواطنين بخطورة التواجد في أماكن السيول .
حضر الاجتماع كلا من رؤساء الأحياء وممثلي القوات المسلحة والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والجهات الأمنية وممثلي شركات البترول ومديري المديريات ورئيس إتحاد الجمعيات الأهلية والجهاز التنفيذي .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام ، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد عليوة رئيس المنطقة الجغرافية بالسويس .
وفي بداية الاجتماع عرض مدير إدارة الأزمات بالمحافظة تقرير حول خطة المحافظة والجهات المعنية لمواجهة الإمطار الغزيرة والسيول بالسويس .
وأكد المحافظ علي مدير هندسة الري بالمتابعة المستمرة ومراجعة مخرات السيول والتأكيد علي صيانتها وعملها بكفاءة بالتنسيق مع إدارة الأزمات وهيئة الأرصاد الجوية والطرق والكباري والإحياء .
وأكد صقر علي الشركة القابضة مراجعة خطوط الصرف الصحي وغرف التفتيش بالشوارع العمومية والفرعية وسيارات كسح المياه، والتأكيد علي هيئة الطرق والكباري توفير المعدات والسيارات اللازمة .
وكلف المحافظ مديرإدارة المرور وإدارة تامين الطرق بمتابعة الحالة المرورية علي الطرق السريعة وعمل محاور مرورية بديلة في حالة سقوط إمطار وخطة للطوارئ ، وتكليف الحماية المدنية بالاستعداد والتنسيق مع الازمات .
وأكد المحافظ علي مدير عام التضامن ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالاستعداد وعمل خطة للإغاثة .
كما أكد علي هيئة التنمية السياحية بالتنسيق مع أصحاب الفري لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة سقوط الإمطار .
وأشار صقر علي مديري مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة وتوفير الأدوية وخطة انتشار سيارات مرفق الإسعاف بمناطق الأزمة .
وأشار صقر إلي ضرورة التنسيق بين إدارة الأزمات والإعلام لتوعية المواطنين بخطورة التواجد في أماكن السيول .
حضر الاجتماع كلا من رؤساء الأحياء وممثلي القوات المسلحة والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والجهات الأمنية وممثلي شركات البترول ومديري المديريات ورئيس إتحاد الجمعيات الأهلية والجهاز التنفيذي .