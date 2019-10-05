السويس ترفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول



وفي بداية الاجتماع عرض مدير إدارة الأزمات بالمحافظة تقرير حول خطة المحافظة والجهات المعنية لمواجهة الإمطار الغزيرة والسيول بالسويس .



وأكد المحافظ علي مدير هندسة الري بالمتابعة المستمرة ومراجعة مخرات السيول والتأكيد علي صيانتها وعملها بكفاءة بالتنسيق مع إدارة الأزمات وهيئة الأرصاد الجوية والطرق والكباري والإحياء .



وأكد صقر علي الشركة القابضة مراجعة خطوط الصرف الصحي وغرف التفتيش بالشوارع العمومية والفرعية وسيارات كسح المياه، والتأكيد علي هيئة الطرق والكباري توفير المعدات والسيارات اللازمة .



وكلف المحافظ مديرإدارة المرور وإدارة تامين الطرق بمتابعة الحالة المرورية علي الطرق السريعة وعمل محاور مرورية بديلة في حالة سقوط إمطار وخطة للطوارئ ، وتكليف الحماية المدنية بالاستعداد والتنسيق مع الازمات .



وأكد المحافظ علي مدير عام التضامن ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالاستعداد وعمل خطة للإغاثة .



كما أكد علي هيئة التنمية السياحية بالتنسيق مع أصحاب الفري لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة سقوط الإمطار .



وأشار صقر علي مديري مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة وتوفير الأدوية وخطة انتشار سيارات مرفق الإسعاف بمناطق الأزمة .



وأشار صقر إلي ضرورة التنسيق بين إدارة الأزمات والإعلام لتوعية المواطنين بخطورة التواجد في أماكن السيول .



حضر الاجتماع كلا من رؤساء الأحياء وممثلي القوات المسلحة والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والجهات الأمنية وممثلي شركات البترول ومديري المديريات ورئيس إتحاد الجمعيات الأهلية والجهاز التنفيذي .

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس رفع درجة الاستعداد القصوي لجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمواجهة أي سقوط أمطار أو سيول .جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام ، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد عليوة رئيس المنطقة الجغرافية بالسويس .