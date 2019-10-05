بـ 33 مليون جنيه جمارك.. إحباط تهريب أقراص تخسيس وعبوات زيت الشيشة الإلكترونية

تمكنت أجهزة الأمن، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص التخسيس ومستحضرات التجميل وعبوات زيت الشيشة الإلكترونية "محظور استيرادها" داخل حاوية عبر ميناء العين السخنة قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بــ 33 مليون جنيه.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ السويس بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير باستيراد حاوية مشمولها "كراسى معاقين" وارد نهائى إلى ميناء العين السخنة من إحدى الدول الأجنبية.. وإخفاء وتهريب مواد محظورة " غير واردة بالمستندات" ضمن مشمول الرسالة، دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة للقانون.





وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الرسالة، بحضور مندوب عن صاحب الشأن والفحص.. حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط ٣ ملايين كبسولة تخسيس، و١٢ عبوة مستحضرات تجميل خام بإجمالى وزن 60 كيلوجرامًا، و١٠٠٠ ألف عبوة زيت شيشة إلكترونية.





وقدرت القيمة والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة بمبلغ ٣٣ مليون جنيه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.