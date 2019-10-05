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أخبار البلد

«عنيك في عنينا» تنجح في الكشف على 23802 مواطن بمحافظة البحيرة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:59 م
صدى البلد
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أماني نوار
نجحت مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء، فى الكشف على 23802 مواطن بمحافظة البحيرة، من خلال قوافلها الطبية حيث اختتمت هذه القوافل أمس الجمعة بقرية الإمام الطبراني بمحافظة البحيرة.

وقالت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذي لمبادرة عنيك فى عنينا، إن المبادرة نجحت فى الكشف على 523 حالة، تم تحويل 98 مواطن لإجراء عمليات، وعمل مقاييس نظارة طبية ل 180 حالة وذلك تمهيدا لتسليمها لهم، وصرف 352 عبوة دواء. 

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى القضاء على مسببات العمى فى جميع محافظات مصر من خلال رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية الكشف عن أمراض العيون والتى يمكن مواجهتها بسهوله عن طريق الكشف والعلاج وإجراء الفحوصات المستمرة.

ومن جهته قال هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير إن عدد المستفيدين من مبادرة عنيك فى عنينا بلغ 23802 مواطن من أهالى قرى محافظة البحيرة، من خلال 29 قافلة طبية تم تنظيمها داخل القرى ، وإجراء 20 عملية قرنية تصل تكلفة العملية الواحدة إلى 30 ألف جنيه، كما تم إجراء 768 عملية جراحة عيون متنوعة ، وتوزيع 5635 نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة، وتوزيع 8641 علبة أدوية.

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