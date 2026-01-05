قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
ديسابر: منتخب الكونغو جاهز لمواجهة الجزائر.. ونسعى لتطبيق خطتنا على أرض الملعب

إسراء أشرف

أكد سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، جاهزية فريقه لمواجهة الجزائر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون ساعدت بشكل كبير على الاستشفاء والتحضير الجيد للمباراة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح ديسابر أن منتخب الكونغو الديمقراطية استفاد من خمسة أيام راحة، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة أكبر للعمل على الجوانب البدنية والفنية قبل اللقاء المرتقب، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة المواجهة أمام منتخب قوي بحجم الجزائر.

وأشار المدرب إلى أن فريقه يمتلك خبرة كافية للتعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة، وأن اللاعبين يدركون جيدًا كيفية مواجهة الضغوط في الأدوار الإقصائية، مؤكدًا أن الهدف هو مواصلة التطور وتقديم أداء قوي.

وعن التركيز على نجوم المنتخب الجزائري، وعلى رأسهم رياض محرز، شدد ديسابر على أن اهتمامه الأساسي ينصب على أسلوب لعب فريقه وتنفيذ الخطة الموضوعة داخل الملعب، بعيدًا عن التركيز على لاعب بعينه.

وأضاف أن المنتخب الكونغولي سيقاتل من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، مؤكدًا امتلاك فريقه للأدوات الفنية والخطط التي تمنحه القدرة على تحقيق هذا الهدف.

كما أعرب ديسابر عن سعادته بتجربته الطويلة في الكرة الإفريقية، موضحًا أنه يعمل في القارة منذ 15 عامًا، وشهد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والملاعب، مشيدًا في الوقت نفسه بالاستقرار الفني الذي يحظى به داخل الكونغو الديمقراطية.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالإشادة بمنتخب الجزائر، معتبرًا إياه فريقًا قويًا يضم عناصر مميزة وقادرًا على تغيير أسلوب لعبه وفقًا لمجريات المباريات، مشددًا على ضرورة التركيز الكامل لتحقيق نتيجة إيجابية.

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

كأس العالم

شاهد.. النسخة الأصلية من كأس العالم 2026 من داخل النادي الأهلي

مانشستر يونايتد يعلن إقالة مديره الفني روبين اموريم

رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة مديره الفني روبين أموريم

منتخب المغرب

فتحي سند : مواجهة الفراعنة أمام بنين لن تكون سهلة

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد