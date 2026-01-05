ديسابر: منتخب الكونغو جاهز لمواجهة الجزائر.. ونسعى لتطبيق خطتنا على أرض الملعب

أكد سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، جاهزية فريقه لمواجهة الجزائر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون ساعدت بشكل كبير على الاستشفاء والتحضير الجيد للمباراة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح ديسابر أن منتخب الكونغو الديمقراطية استفاد من خمسة أيام راحة، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة أكبر للعمل على الجوانب البدنية والفنية قبل اللقاء المرتقب، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة المواجهة أمام منتخب قوي بحجم الجزائر.

وأشار المدرب إلى أن فريقه يمتلك خبرة كافية للتعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة، وأن اللاعبين يدركون جيدًا كيفية مواجهة الضغوط في الأدوار الإقصائية، مؤكدًا أن الهدف هو مواصلة التطور وتقديم أداء قوي.

وعن التركيز على نجوم المنتخب الجزائري، وعلى رأسهم رياض محرز، شدد ديسابر على أن اهتمامه الأساسي ينصب على أسلوب لعب فريقه وتنفيذ الخطة الموضوعة داخل الملعب، بعيدًا عن التركيز على لاعب بعينه.

وأضاف أن المنتخب الكونغولي سيقاتل من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، مؤكدًا امتلاك فريقه للأدوات الفنية والخطط التي تمنحه القدرة على تحقيق هذا الهدف.

كما أعرب ديسابر عن سعادته بتجربته الطويلة في الكرة الإفريقية، موضحًا أنه يعمل في القارة منذ 15 عامًا، وشهد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والملاعب، مشيدًا في الوقت نفسه بالاستقرار الفني الذي يحظى به داخل الكونغو الديمقراطية.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالإشادة بمنتخب الجزائر، معتبرًا إياه فريقًا قويًا يضم عناصر مميزة وقادرًا على تغيير أسلوب لعبه وفقًا لمجريات المباريات، مشددًا على ضرورة التركيز الكامل لتحقيق نتيجة إيجابية.