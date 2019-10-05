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محافظات

الفيوم تحتضن 100 شاب أفريقي من البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:54 م
الفيوم تحتضن 100
الفيوم تحتضن 100 شاب أفريقي من البرنامج الرئاسي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم صباح اليوم وفد من المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة(APLP)التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ، برئاسة أحمد الحنبلى رئيس فريق التدريب بالأكاديمية وعددهم 100 متدرب إفريقى.

يذكر أن الدورات التدريبية لتأهيل الشباب الأفريقى تعقد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

ورحب المحافظ في بداية اللقاء، بزيارة الوفد، معربا عن فخره الكبير باستقبال شباب إفريقيا فى بلدهم الثاني مصر والذى يأتى فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الفيوم والأكاديمية الوطنية للتدريب.

ودعا الشباب إلى الحرص على تنفيذ ذلك البرنامج لأنه سيسهم فى مساعدتهم بأن يكونوا قيادات بارزة فى بلادهم، منوها بأن هناك قيادات كثيرة بدول كبيرة وعظيمة بلغت أعلى مراتب القيادة من خلال التأهيل من تلك البرامج.

وأشاد بالتنظيم والتنفيذ للبرنامج فى مصر التى تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أن مصر هى إفريقيا وإفريقيا هى مصر ومحافظة الفيوم كمحافظة تعد كإقليم حيوى لمصر الصغرى نظرًا لما تتمتع به من بيئات زراعية وصحراوية وصناعية وتجارية وسياحية متعددة، فإنها تحرص دائمًا بكافة قياداتها على العمل على المستوى المحلى والقومى والدولى.

وأشار إلى أهمية التكاتف والعمل معًا لأن القارة غنية بكافة الموارد التى تحتاج إلى سواعد الشباب لتنميتها والعمل على الاستثمار الأمثل لها فى كافة المجالات، لتحقيق التنمية المستدامة كقيادات واعدة بالمستقبل.

كما تناول اللقاء عرض فيلم تسجيلى عن محافظة الفيوم ومشاهدة الآثار اليونانية والإسلامية والرومانية والفرعونية ومعالمها السياحية المتعددة والمتميزة التى تتمتع بها على خريطة السياحة العالمية.

وفى نهاية اللقاء رد المحافظ على أسئلة الشباب، مؤكدا على أهمية المساهمة والمشاركة بالتنمية في المستقبل باعتبار أننا شعوب واحدة لإفريقيا بصفة عامة وأن هناك أهمية لبذل الجهد لرفع شأن البلاد التى ننتمى إليها جميعا لأننا نعيش على أرض واحدة وعالم واحد.
الفيوم تحتضن 100 شاب أفريقي من البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات
الفيوم تحتضن 100 شاب أفريقي من البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات
الفيوم تحتضن 100 شاب أفريقي من البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات
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