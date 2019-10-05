قرار مهم لـ مجلس الوزراء لمواجهة حوادث تسمم الوجبات المدرسية.. ما الضوابط لمنع التلاعب

أعلن مجلس الوزراء بشأن التغذية المدرسية فى العام الدراسى الجديد 2019 / 2020، التعاقد مع المشروع الخدمى بوزارة الزراعة لتوريد 250 مليون وجبة فطيرة بالعجوة، بشرط استيفاء موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم إبرام عقد مع عددا من الشركات الأخرى المتخصصة فى الصناعات الغذائية والمستوفاة لشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توريد باقى الكميات المطلوبة لتغطية التغذية المدرسية من وجبات البسكويت.



ضوابط التغذية المدرسية



ويتم استلام الوجبات يوميًا والتوزيع على الحضور الفعلي 3 أيام أسبوعيا" بناءً على إحصائية غياب معتمدة من شئون الطلبة، بدون وجبات زائدة، ولا يتم حرمان أى تلميذ حاضر بالمدرسة نهائيًا من الوجبة، وخاصة تلاميذ مدارس التربية الخاصة لأي سبب (عقوبة مدرسية - عدم دفع المصاريف) ويتم توزيع البسكويت أيام الأحد-الاثنين-الثلاثاء من كل أسبوع على أن يبدأ التوزيع اعتبارًا من يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري.



آلية العمل



وحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، تخضع جميع أصناف التغذية للفحص الظاهري بالمدارس، بموجب محضر فحص يومي، وعند وجود مظهر لعلامات التلف يتم استبعاد المشكوك فيه، وذلك بموجب محضر اثبات حالة من قبل لجنة التغذية، وتوضع الكميات المستبعدة في مكان غير الاستلام او التخزين او التوزيع، وتستبدل من المورد دون أدني اعتراض منه، ولا يحق لمندوب الصحة أو التموين أخذ عينات منها للتحاليل لكونها مستبعدة ويكتب عليها وجبات مستبعدة".



مطالب البرلمان



وطالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه مع بداية العام الدراسي الجديد يجب الاهتمام بملف التغذية المدرسية والانتباه إلى بيزنس المقاصف "الكانتين" بالمدارس والذي يحقق أرباحًا طائلة على حساب صحة التلاميذ "الطلاب يتجهون إلى شراء بعض المنتجات من المقاصف بسبب رخص أسعارها، بدون التأكد من مدى صلاحيتها".



مخاطر المقاصف



وكشف فايز بركات أن مقاصف المدارس تحولت إلى مخازن للسموم، فبعض مُوردي تلك الوجبات للمدارس يمكن أن يقوموا بالاحتفاظ بغلاف عبوات الوجبات وتكون محتوى الوجبة مُنتهية الصلاحية، وبالتالي سيتعرض الطالب لأزمة صحية بالإضافة إلى مشكلات في وسيلة تخزين الوجبات يترتب عليها فساد ما يقدم للطلاب، بالإضافة إلى أن بعض الوجبات تعتمد على مكسبات اللون والطعم والمواد الحافظة".



مخاطر التسمم



قضية تسمم الطلاب وعدم صلاحية الوجبات الغذائية المدرسية ليست مستجدة، فعلى مدار العامين الماضيين، أصيب آلاف الطلاب على مستوى الجمهورية بحالات تسمم".. حسبما صرح عضو البرلمان.



التقزم والسمنة



فيما تُظهر دراسة حديثة أجريت عبر المركز الدولي لبحوث سياسات الغذاء أن 31.2 % من الأطفال في مصر من عمر ستة أشهر إلى عمر 59 شهرًا (حوالي خمس سنوات) مصابين بالتقزم. و29.2% وزنهم زائد، من ضمن هؤلاء المصابين بالتقزم هناك 45% يعانون زيادة الوزن، أي أن حوالي 14% من جملة الأطفال يجمعون بين التقزُّم وزيادة الوزن في الوقت نفسه.



أهمية الوجبة المدرسية



وكشفت لبنى عبدالعزيز، خبيرة التغذية، أن وجبات وزارة التعليم من فطيرة بالعجوة أو البسكوت، هي من المعجنات الغذائية وبها نسبة حديد، ونسبة من البروتين والدهون والسكريات، تعطى طاقة عالية للطالب، وتساعد فى النواحى الصحية، بالاخص بمدارس المناطق الريفية، والتي يعاني أغلب الاطفال بها من مشاكل نقص فى الحديد والفوليك أسيد، وهي ما تساعده علي التغذية السليمة وزيادة الوعي خلال اليوم الدراسي.



شروط هامة



لابد من أن تكون مكونة من معجنات دقيق القمح، ومواد طبيعية، وخالية تماما من أى مواد مضافة أو مكسبات وكلها مواد طبيعية، مع من مراعاة مع ضرورة التأكد من معايير التخزين وضوابط الرقابة علي المصانع التي تتولي التصنيع، حتي لا تتكرر حوادث التسمم الغذائي كما حدث عام 2017".. تطالب خبيرة التغذية.



عدد المصانع



جدير بالذكر أن هناك 15 مصنعا فى محافظات بالقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان، منشأة على أحدث تكنولوجيا لإنتاج هذه الوجبات، وتغليفها للمدارس مباشرة، والتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه لـ11 مليون ونصف المليون طالب.



آلية التخزين والسلامة



وحسب البيانات الواردة عن وزارة التربية والتعليم، تخضع "الوجبة المدرسية" لشروط والضوابط حددتها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية منها عدم تخزين الوجبة المدرسية، إضافة إلى عدم التوريد من الباطن، وتوافر الاشتراطات الصحية التى حددتها هيئة سلامة الغذاء من خلال فحصها لمستندات والمصانع الموردة للوجبة، مع التنبيه على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس بتوفير متخصصين فى التغذية المدرسية حتى يتم فحص المنتج قبل تسليمه للطلاب داخل المدارس، والحفاظ ووضع آلية معينة لتخزين الوجبة داخل المدرسة.