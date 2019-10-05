Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أحببت امرأة وتزوجت بآخر وتشتكي منه الآن.. البحوث يوضح حكم تطليقها للزواج بحبيبها

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:38 م
مجمع البحوث
مجمع البحوث
Advertisements
القسم الديني
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية: كنت أحب امرأة ثم تزوجت من شخص آخر وهي الآن تشتكي لي من زوجها فهل يجوز أن يطلقها ثم أتزوجها؟

وأجاب المجمع: فإن كان الحال على نحو ما ذكرت؛ فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وليعلم أنه يحرُم على الرجل أن يفسد ما بين الزوجين وتخبيبها عليه؛ حتى تطلق المرأة فيتزوجها.

وأضاف المجمع في بيان له، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، مشيرًا إلى ذهاب بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة والإباضية إلى أنه إذا أفسد رجل ما بين زوجين؛ حتى تطلق المرأة، فطلقت؛ فإنها تحرم على هذا المفسِد المخبِّب ما بينهما؛ وذلك معاملةً له بنقيض قصده الفاسد.

واختتم المجمع فتواه، بأنه إن كنتَ سبب طلاقها بإفساد ما بينهما؛ فلا يجوز لك التزوج بها، أما إن كان الأمر مما لا علاقة لك به؛ فلا بأس بالتزوج منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المفتي يحذر من إغراء المرأة بالزواج في هذه الحالة .. فيديو

ترشيحاتنا

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل موقعة الزمالك فى الدوري المصري

إثيوبيا ترفض كافة الأطروحات .. مصر: مفاوضات سد النهضة تصل لطريق مسدود

شاهد| احتفال إبراهيم حسن بتخرج ابنته سارة في الجامعة الألمانية

ضحية مباراة مصر وأورجواي .. اللحظات الأخيرة في حياة الراحل ماهر عصام في ذكرى ميلاده

أعشاب تخفف الوزن بدون رجيم في أسبوع تحول جسمك لـ ماكينة حرق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة