شاهد.. لحظة تعرض فنان شهير للإغماء وسقوطه على المسرح

وكان الشيخ نجا من الموت المحقق منذ أيام قليلة إثر تعرّضه لحادث خلال تصويره حلقة جديدة ضمن برنامج "خدني معك" الذي يُعرض على قناة OTV، مع الفنان وسام صباغ، فأثناء تصوير وديع الشيخ لفقرة ركوب ”الجي سكي“، وهي هوايته المعتادة، وقع منه ما تسبّب في دخوله المستشفى لساعات لإجراء الفحوصات الطبية.





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للفنان اللبنانى وديع الشيخ أثناء حفله الذى اقيم أمس الجمعة فى بيروت وهو يتعرض لفقدان الوعى ويسقط ارضا بعد تعرضه للاغماء.وحاول فريقه الموسيقي الاطمئنان عليه، ومحاولة إسعافه، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الفنان وديع الشيخ أو أسرته عن حالته الصحية، لتوضيح سبب الإغماء الذي حدث له وطمأنة الجمهور.