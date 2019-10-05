في ذكرى أكتوبر.. نشأت الديهي: "نحن بحاجة لأعمال درامية تاريخية جديدة"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن نصر أكتوبر هو لقطة من سجلات التاريخ والمعارك والنصر، مؤكدًا أن نصر أكتوبر 1973 لم يكن اخر الانتصارات، وهو الثمرة الحقيقة لمعارك وحروب الاستنزاف، ما أروع التاريخ حين نسمعه، وما أجمل صور لحمة الشعب والانتصار، وما أجمل الانتقال من الشعور بالذل والعار للشعور بالفخر والكرامة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أننا بحاجة لأعمال درامية و تاريخية جديدة تتضمن لقطات من حرب اكتوبر، تعكس للشعب المصري كيف يخرج هذا الشعب من بؤرة الإحباط، وكيف استطاع هذا الشعب أن يحول الظلام الدامس ومرارة الهزيمة في بحر ساعات من النقيض للنقيض، مشيدًا بإنتاج العمل التاريخي السينمائي فيلم الممر، مؤكدًا أننا ما زالنا بحاجة لأعمال درامية أخرى عن تاريخ مصر.



وتوجه "الديهي"، بالتحية للقوات المسلحة المصرية عبر التاريخ، وأبطال حروب الاستنزاف، ومن شاركوا في هزيمة 67، والأبطال الذين حولوا الذل والعار والانتكاسة لانتصار، والشهداء الذي ضحوا بأروحهم من أجل هذا الوطن، موجهًا التحية للقائد العام للقوات المسلحة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد بناء هذه القوات وهو وحافظ على تميزها النوعي على مدار هذه السنوات، وللشعب المصري والشرطة المصرية والأرض المصرية، معقبًا: "نحن نفخر إننا مصريين".