خالد الجندي يوضح حقيقة علاج السرطان بذبح العجول.. ويكشف عن أمر يشفي الأمراض

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اليقين بالله يصنع المعجزات ويشفي الأمراض ويحسن الحياة، موضحًا: أن كل الأسباب تحصيل حاصل والفاعل الحقيقي هو الله تعالى.



وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، أنني لم أخترع علاجًا للسرطان بذبح العجول كما زعم بعض الناس، مستطردًا: «أنا لم أخترع دواء لحاجة، لكن قولت تجربة واحد كان عنده أمل ويقين في ربنا، وفي لحظة من اللحظات قضى الله بشفائه.. أي أحد يكون لديه يقين في الله يجرب وهيشوف العجب العجاب».



وتابع الشيخ خالد الجندي: أن الأسباب تعطل عن وظيفتها عند اليقين في الله تعالى، وعدم الثقة في الأسباب والتعامل معها بأنها أسباب فقط، إنما خلي عندك يقين في مسبب الأسباب، جدد يقينك في الله وخذ بالأسباب، ولما تيجي تاخد الدواء كلمه، وقوله في نفسك اللهم إني كفرت به وآمن بك، ولما تيجي تروح لدكتور، تقول في نفسك اللهم إني كفرت به وآمنت بك"، مضيفًا: «ربنا بيعطل الأسباب لما العبد يثق فيها أوي وينساه، خذ بالأسباب ولا تؤمن بها، خذ بالأسباب ولا ترتكن إليه».



وأكمل الشيخ خالد الجندي: «لا أحد يعلم أسباب الحكمة الحقيقية إلا الله، وقد تكون هناك حكم ظاهرة نستأنس بها فقط، إنما لا نعتمد على مصداقيتها ولا على حصرها فيها، الحكمة تعني العلة، وقد تخفى عن الأنبياء أنفسهم، فتخيل لما يبقى نبي من الأنبياء ومش عارف ليه حصل الموضوع الفلاني».



وواصل: «لما النبي حصله اللي حصله في الطائف دعا الله قائلا: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري، فإن لم يكن منك عليّ غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أرحم وأقرب لي، والمعنى هنا أن النبي لم يكن يعلم العلة في هذا، وربنا حجب أمور الغيب كلها عن النبي، إلا ما أطلعه الله عليه وهي حالات نادرة».

