في ذكرى انتصار أكتوبر.. الوفد يدشن المحطة الثانية لمبادرة مع المرأة في بورسعيد

قدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس مبادرة الوفد مع المرأة، نائب رئيس حزب الوفد، التحية للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، التي أكدت بسالة وشجاعة الجندي المصري، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد ستظل هي المدينة الباسلة التي تخرج منها شباب مُحب للوطن ضحى بروحه ونفسه فداءًا لمصر.



جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" فى مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الوفد.



وقدم "الهضيبي" الشكر والتحية لكل الوفديين في بورسعيد، وجميع المحافظات، مشددًا على أن الوفد سيظل هو ضمير الأمة، بتاريخ 100 عام من الكفاح، حيث زالت دول وقامت دول وكذلك أحزاب، ولكن بقي الوفد، قائلا: "فتحية للرئيس الذي قال أنا لم أفعل بل الشعب فعل، أنا لم أنجز لكن الشعب أنجز وأمر الوزراء للحكومة أن يُقدموا التحية للشعب المصري".



ووجه "الهضيبي" التحية لرجال الشرطة المصرية، وكذلك درة حزب الوفد الذي يمن عليه الله بكل فترة بسيدة بداية من صفية زغلول وهدى شعراوي وكاميليا شكري، وحتى الدكتورة أميرة أبوشقة.



وروى "الهضيبي" قصة شابين التقى بهما على الطريق أثناء الحضور للمؤتمر وسألاه عن كيفية اختيار رئيس حزب الوفد، فكان ردي أنه منذ 100 عام الوفديون اختاروا سعد باشا زغلول ولم يكن أكثر مالًا ولم يكن أكثر ثقافة وعلمًا ولم يكن علمًا بالاقتصاد، فقد كان أحمد لطفي وعلي شعراوي وعلي ماهر، ولكن لأنه كان يخرج من نبض الشعب، يجمع الجميع حوله وقال العقاد في سعد زغلول إنه الرجل الوحيد في العالم الذي لم يأت قبل قط ولم يأت بعد قط، ولكنه جاء في وقت مناسب.



وأشار "الهضيبي" أن الوفديين الآن اختاروا الزعيم المستشار بهاء الدين أبوشقة، الذي جاء نصرة للوفد وحفاظًا على الهوية الوفدية، لأن الوفد عشقه الشعب المصري الذي وجد منذ بداية التاريخ.