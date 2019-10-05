اخبار الحوادث.. فضيحة عروس بعد 42 يوم جواز.. أنجبت طفلا سفاحًا وتخلصت منه.. خلافات جوز الأم تدفع طفلاً للانتحار

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.





*خلعته.. زوج يمزق جسد محامي مطلقته لحصوله على الحكم ويتهمهما بـ الزنا.. صور





اعتدى زوج على محام فى مدينة المحلة بمحافظة الغربية بالضرب والأسلحة البيضاء أثناء سيره بشوارع عزبة حمد احتجاجا على حصول المحامى المجنى عليه على حكم خلع من محكمة الأسرة لصالح زوجته.





لمزيد من التفاصيل أضغط هنا





*انقلبت سيارته بمياه البحر..مصرع أمين شرطة بالدقهلية





لقي أمين شرطة بوحدة مرور دكرنس مصرعه اثر انقلاب سيارته بمياه البحر الصغير علي طريق دكرنس _ المنصورة ، بمحافظة الدقهلية.

لمزيد من التفاصيل أضغط هنا





*إخماد حريق داخل نادي وادي دجلة بـ شيراتون





تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل مطبخ معطم نادى وادى دجلة فرع شيراتون .

لمزيد من التفاصيل أضغط هنا





*حادث مأساوى.. خلافات "جوز الأم" تدفع طفلا للانتحار بالغربية





قرر رئيس نيابة قسم ثالث المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم الانتهاء من تشريح ودفن جثة طفل فى العقد الأول من عمره - ألقي بنفسه من الطابق الثالث بمنزل عائلته بسبب خلافات زوجية - وتسليم الجثمان الى أسرته لدفنه.

لمزيد من التفاصيل أضغط هنا









*تعرف على طرق وإجراءات إعلام الوراثة





عند وفاة أحد الأشخاص يلجأ أبناؤه أو أقاربه الذين لهم الحق فى التركة فى استخراج إعلام وراثة لتحديد من هم الورثة الشرعيون، وتحديد درجة القرابة ونصيبهم الشرعي، وأن إعلام الوراثة لا يتوقف على وجود تركة للمتوفي.

لمزيد من التفاصيل أضغط هنا





*شهيد لقمة العيش.. مصرع مبيض محارة وإصابة زميله في بني سويف





لقي مبيض محارة مصرعه، وأصيب آخر إثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية، أثناء قيامهما بأعمال المحارة بالطابق الثالث بمبنى تابع لأحد المطاحن بشرق النيل في بني سويف الجديدة.

لمزيد من التفاصيل أضغط هنا









*عصابة على بابا فى الجيزة .. ضبط 193 تمثالًا بحوزة 22 متهما .. فيديو وصور





نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار ، وبحوزتهم عدد "193" تمثالا، وكذا تابوت حجرى، وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها.

لمزيد من التفاصيل أضغط هنا









*قصة 4 شباب خطفهم الموت ببحر سيف بالمنوفية.. صور





لم يكن يتخيل شباب قرية اصطباري التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية أن أبواب قبورهم أقرب إليهم من أبواب الجامعة التي طالما حلموا الالتحاق بها ، وكانوا يعدون انفسهم ويجهزون ملابسهم لبدء عامهم الدراسي الاول بالجامعة فعكف الأصدقاء الخمسة بضعة ايام علي السفر للقاهرة لشراء ملابسهم الجديدة للجامعة وتجهيز أدواتهم الخاصة بالجامعة كل حسب تخصصه ، ولكن القدر كان أسرع من ان يمهلهم لبدء عامهم الدراسي الجديد ليلقوا حتفهم غرقا ببحر سيف ويتم استخراج جثثهم وسط حالة من الذهول والبكاء المتواصل لكل أبناء القرية.

لمزيد من التفاصيل أضغط هنا





*المؤبد لـ3 والمشدد 15 سنة لاثنين و7 سنوات لسيدة متهمين بقتل كويتي فى الجيزة





قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بقتل مواطن كويتي بالعجوزة. كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والمشدد لمدة 7 سنوات لمتهمة واحدة.

لمزيد من التفاصيل أضغط هنا









*فضيحة عروس بعد 42 يوم جواز .. أنجبت طفلا سِفاحًا وتخلصت منه أعلى سطح عقار مهجور





تمكن ضباط مباحث شربين من كشف لغز عثور طفله اثناء لهوها اعلى منزل مهجور بقرية الاحمدية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية على جثه طفل حديث الولاده حيث تبين ان وراء الواقعه عروس حديثة الزواج انجبته من حمل سِفاح.